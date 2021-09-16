طيران الإمارات تعتزم توظيف 3000 مضيف جوي خلال 6 أشهر

دبي (الاتحاد)

بدأت طيران الإمارات حملة عالمية لتوظيف 3000 من أفراد أطقم الطائرات و500 في خدمات المطار للانضمام إلى مركزها في دبي خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك لدعم عمليات الناقلة.

وتوفر هذه الحملة فرصاً توظيفية للأشخاص القادرين على التواصل مع الناس وأداء الخدمات بأريحية للالتقاء والتفاعل مع العالم كسفراء لعلامة طيران الإمارات التجارية.

وتواصل طيران الإمارات استئناف عمليات شبكتها تدريجيا بالتوازي مع تخفيف قيود السفر في جميع أنحاء العالم.. واستدعت طوال الأشهر القليلة الماضية طيارين وأطقم خدمات جوية وموظفي عمليات آخرين ممن توقفوا عن العمل عندما تسببت الجائحة في خفض كبير لحركة الرحلات الجوية حول العالم العام الماضي.

وتسير «طيران الإمارات» حالياً رحلات منتظمة إلى أكثر من 120 مدينة تمثل 90 بالمائة من شبكة خطوطها ما قبل الجائحة، وتخطط لاستعادة 70 بالمائة من طاقتها بحلول نهاية العام بما في ذلك إعادة المزيد من طائراتها A380 إلى الخدمة.