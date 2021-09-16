«الاتحاد للطيران» تقدم خصومات 50% لزوار مول الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «الاتحاد للطيران» أنها ستقيم جناح عرض في مول الإمارات بدبي، خلال الفترة ما بين 16 إلى 23 سبتمبر الجاري، لعرض تجربة السفر الحائزة جوائز عالمية.

ويقع الجناح في الطابق الأرضي الأسفل في مول الإمارات، ويوفر للضيوف تجربة حصرية للتعرف على آفاق السفر على متن رحلات الاتحاد للطيران.

ويفتح الجناح يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى العاشرة ليلاً في أيام الأسبوع وحتى الساعة 12 منتصف الليل، أيام إجازة الأسبوع، كما يضمّ أنشطة لتسلية الأطفال أيضاً. وسيحصل الضيوف على خصم بواقع 50 في المائة على رحلتهم القادمة عند الحجز من خلال الجناح.

وبهذه المناسبة، أفادت أمينة طاهر، نائب الرئيس لشؤون العلامة التجارية والتسويق والرعاية في الاتحاد للطيران: «تقدم الاتحاد للطيران هذه التجربة الفريدة لمنح الضيوف من كافة الأعمار فرصة لمعرفة المزيد عن الاتحاد للطيران وتجربتها الحائزة جوائز على متن الطائرة. وفي أعقاب إعلان الحكومة عن عدم حاجة الضيوف المطعمين القادمين إلى أبوظبي من الخارج للخضوع للجحر الصحي، يسرنا أن نغتنم هذه الفرصة لتشجيع ضيوفنا على السفر مرة أخرى. ويحتل ضيوفنا صميم كل ما نقوم به، ويسرنا أن نقدم خصماً بواقع 50 في المائة على كافة التذاكر التي يتم حجزها من خلال الجناح، لجعل هذه التجربة مجزية قدر الإمكان». وسوف يحصل الضيوف الذين يزورون جناح الاتحاد للطيران على كود خصم خاص يصل إلى 25 في المائة لحجوزاتهم القادمة، وتتوافر الخصومات عند الحجز على متن الدرجة السياحة ودرجة رجال الأعمال والدرجة الأولى على أن يتم السفر حتى 8 ديسمبر 2021.

وللاحتفاء بهذه المبادرة، يمكن لجميع أعضاء برنامج شير، خلال الفترة ما بين 16 سبتمبر إلى 30 سبتمبر الجاري، تحويل نقاط بطاقة شير إلى أميال ضيف الاتحاد للطيران للحصول على أميال إضافية بنسبة 50 في المائة. ويمكن لغير أعضاء برنامج ضيف الاتحاد مسح كود الاستجابة السريع للانضمام إلى عضوية ضيف الاتحاد والحصول على ألف ميل إضافي ترحيبي من الشركة.

ويهدف هذا الجناح إلى تذكير سكان دبي بسهولة السفر من أبوظبي على متن رحلات الاتحاد للطيران، إذ تسهم خدمات النقل وخدمات الليموزين المجانية التي تقدمها الاتحاد للطيران بين دبي ومطار أبوظبي الدولي في جعل السفر أكثر سهولة وراحة.