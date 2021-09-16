النفط يتخلى عن مكاسبه بفعل تراجع المخزون الأميركي

سنغافورة (رويترز)

تراجعت أسعار النفط أمس متخلية عن بعض المكاسب الكبيرة التي حققتها قبل الأربعاء على خلفية انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0649 بتوقيت جرينتش نزل خام برنت 12 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 75.34 دولار للبرميل بعدما صعد 2.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 14 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 72.47 دولار بعد زيادة بنسبة 3.1 بالمئة الأربعاء.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء إن مخزونات الخام والوقود الأميركية انخفضت بشدة في الأسبوع الماضي إذ لا تزال شركات التكرير في منطقة الخليج الأميركي ومنشآت النفط البحرية تتعافى من آثار الإعصار أيدا. ونزلت مخزونات النفط 6.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من سبتمبر إلى 417.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات في استطلاع أجرته رويترز بانخفاضها 3.5 مليون برميل.