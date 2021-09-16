«أوبن مينيرال» تجمع 33 مليون دولار خلال جولة تمويل

أبوظبي (وام)

تمكنت شركة «أوبن مينيرال»؛ المنصة الإلكترونية المتخصصة في مجال تداول سلع المعادن الأساسية غير الحديدية، من جمع تمويل بقيمة 33 مليون دولار، وذلك عبر جولة التمويل من الفئة «ج» التي قادتها شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، شارك فيها المستثمران الحاليان «إكسبلوريشن كابيتال» و«إميرالد تكنولوجي فينتشرز»، بالإضافة إلى مستثمرَين جديدين هما «ستاتكرافت» و«لينغفينغ كابيتال».

وستستفيد «أوبن مينيرال» من هذا التمويل في تسريع نمو أعمالها وتدعيم أنشطة تجارة سلسلة التوريد، وتعزيز مكانتها الريادية في مجال التجارة الإلكترونية للمواد الخام المعدنية. وما زال معظم المتعاملين في سوق السلع المعدنية الخام، التي تقدر قيمتها بنحو 200 مليار دولار، يتداولون عبر المستندات الورقية.

وقال بوريس إيكر، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «أوبن مينيرال»: تمثل التحليلات والبيانات الرقمية مستقبل تجارة المعادن، إذ تُمكّن المشاركين في السوق من التواصل بشكل أسرع واتخاذ قرارات مبنية على البيانات، ومثلما أحدث موقع «eBay» ثورة في قطاع مشتريات التجزئة من خلال توفير المزيد من الخيارات للمشترين والبائعين، نهدف إلى القيام بالأمر ذاته بالنسبة لمُنتجي السلع ضمن بيئة منظّمة وجديرة بالثقة على منصة «أوبن مينيرال»، هدفنا هو تقديم خدمة متكاملة، ومزيد من المعلومات والشفافية».

وقال إيجور كيم، الشريك الإداري في «إكسبلوريشن كابيتال»: سعداء لكوننا أول شركة مالية تدعم الشركاء المؤسسين لـ «أوبن مينيرال» وتساهم في بناء شركة مربحة وسريعة النمو، ولا شك أن ضخ استثمارات جديدة بقيادة مبادلة جاء بمثابة تأكيد لجدوى الاستثمار في هذه الشركة وسيفتح أمام «أوبن مينيرال» فرصاً جديدة من حيث المشاريع الجديدة والتمويل التجاري.

من ناحيته قال فارس سهيل المزروعي، رئيس برنامج شركة «مبادلة» للاستثمار في روسيا ورابطة الدول المستقلة: تعمل شركة «أوبن مينيرال» على إحداث نقلة نوعية في تجارة السلع من خلال الاستفادة من تقنيات تحليل البيانات، ويمكن لمشتري السلع المعدنية الأساسية وبائعيها الاستفادة من مركز بيانات خاص يتيح التداول بكفاءة أكبر وتحقيق النمو، ونحن في مبادلة نستثمر في مجال التكنولوجيا منذ أكثر من عقد.

وقال مينغ شو، الشريك في «لينغفينغ كابيتال»: من الأسباب الرئيسية التي دفعتنا إلى دعم «أوبن مينيرال» هي الرؤية الريادية لمؤسسي الشركة الذين يعملون بدأب إلى جانب نخبة من التنفيذيين المتميزين، أثبتت الشركة كفاءة عالية في قدرتها على توفير قيمة كبيرة لعملائها من خلال تطوير سلسلة القيمة التقليدية للمعادن والتعدين باعتماد التقنيات الرقمية.