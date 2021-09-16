5.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 5.5 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1200 مبايعة بقيمة 3.53 مليار درهم، منها 119 مبايعة للأراضي بقيمة 1.39 مليار درهم و1081 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.14 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 508 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا، تلتها مبايعة بقيمة 69 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2 ثم مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم، وتلتها منطقة اليفرة 2 بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم، وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 253 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 32 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة المركاض، وأخيراً مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 111 مبايعة بقيمة 271 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 96 مبايعة.