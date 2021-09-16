8.5 مليار درهم حركة التجارة بين دبي وفرنسا في النصف الأول

دبي (وام)

أكد سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن مؤشرات القطاعات الاقتصادية في دبي تفوق التوقعات، مدعومة بالنمو المتسارع للحركة السياحية ونمو القطاع التجاري وزيادة أنشطة المعارض والمؤتمرات وفي مقدمتها «إكسبو 2020 دبي»، ونجاح دبي في احتواء تداعيات الأزمة العالمية الناجمة عن جائحة «كوفيد-19»، حيث حافظت التجارة الخارجية للإمارة على نموها المتصاعد، مع استمرار «موانئ دبي العالمية» والمحطات التابعة لها في مختلف أنحاء العالم في تحقيق معدلات أداء قوية.

سلطان بن سليم

وفد اقتصادي

جاء ذلك خلال لقاء موسّع نظمته جمارك دبي مع وفد اقتصادي واستثماري فرنسي عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة أحمد محبوب مصبح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المدير العام لجمارك دبي، وكرافييه شانيل سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة وعدد من المديريين التنفيذيين ومديري الإدارات في جمارك دبي، حيث تم بحث تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين والتعرف على الأنظمة الجمركية المتطورة والتسهيلات المقدمة للتجار والمستثمرين، وذلك ضمن مبادرة «ارتباط» التي أطلقتها جمارك دبي لتطوير علاقاتها مع الشركات وقطاعات الأعمال الأجنبية.

تطوير العلاقات

وقال سلطان بن سليم: تعكس هذه الاجتماعات حرصنا على تطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة والشقيقة نحو آفاق أكثر رحابة، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن تتحول دبي إلى عاصمة للاقتصاد العالمي، في حين نعمل على تعزيز التعاون مع جميع الشركاء بتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لتسهيل أنشطتهم التجارية والاستثمارية.

من جهته، أكد أحمد محبوب مصبح أهمية اللقاء مع الوفد الفرنسي، مشيراً إلى حرص جمارك دبي على إيجاد المزيد من قنوات التعاون الفعالة مع الهيئات الدبلوماسية والشركات الفرنسية لمواكبة الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الوثيقة والمتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا في مختلف المجالات.

أحمد مصبح

وقال مصبح: إن تجارة دبي الخارجية مع فرنسا سجلت 14.9 مليار درهم في العام 2020، فيما بلغت 8.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، وشملت أهم البضائع المتبادلة بين الجانبين المجوهرات والعطور والمواد الطبية والأقمشة والجلود، مشيراً إلى تحقيق القطاع التجاري في دبي بوجه عام نمواً ملموساً خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ سجلت تجارة دبي الخارجية غير النفطية نمواً بواقع 10% لتصل قيمتها إلى 354.4 مليار درهم مقابل 323 مليار درهم في الربع الأول من العام 2020، فيما حققت المعاملات الجمركية نمواً استثنائياً بواقع 53.4% لتصل إلى 11.2 مليون معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 7.3 مليون معاملة للفترة ذاتها من العام 2020.

خدمات رفيعة

من جانبه، وجّه كرافييه شانيل سفير فرنسا لدى الدولة الشكر لجمارك دبي لترتيب هذا اللقاء الذي يأتي في وقت مهم يترقب فيه العالم انطلاق «إكسبو 2020 دبي»، ودعا المشاركين في الاجتماع إلى زيارة جناح فرنسا المتميز المشارك في المعرض، لاسيما وأن الاحتفال باليوم الوطني لفرنسا يحل في الثاني من أكتوبر، معرباً عن تقديره لجمارك دبي على ما تقدمه من خدمات رفيعة المستوى وعلى مدار الساعة، سواء لتخليص البضائع أو لتسهيل حركة المسافرين.