13 ألف علامة تجارية جديدة في الإمارات منذ بداية 2021

رشا طبيله (أبوظبي)

كشفت وزارة الاقتصاد عن تسجيل 13.1 ألف علامة تجارية جديدة في دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري وحتى يوم أمس، حيث تتنوع العلامات المسجلة من جانب شركات محلية وإقليمية وعالمية وفي قطاعات مختلفة منها التكنولوجيا والغذاء والقطاع الصحي وإدارة الفنادق والعقار والسيارات والاتصالات.

وأشارت الوزارة في تقرير لها أمس حول العلامات التجارية المسجلة، أنه تم تسجيل 936 علامة تجارية خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري، ما يؤكد استمرارية الأداء الإيجابي والقوي بقطاع العلامات التجارية منذ بداية العام الحالي.

وركزت العلامات المسجلة خلال النصف الأول من سبتمبر الجاري على قطاعات رئيسة متنوعة منها القطاع الصحي والمختبرات والأدوية والتكنولوجيا والمواد الغذائية وإدارة الفنادق وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والتطوير العقاري ومقاولات البناء والسيارات، إضافة إلى قطاع الاتصالات والهواتف والإلكترونيات وصيانة المباني، فضلاً عن قطاعات والملابس والمجوهرات والبحوث والاستشارات القانونية والإدارية والمحاماة.

ويدعم النشاط في العلامات التجارية مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي لكبرى الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، لتقوم بالتصنيع والتصدير إلى دول العالم.

ويشار إلى أن دولة الإمارات عملت خلال السنوات الماضية على توفير بيئة جاذبة للأعمال، وذلك من خلال إقامة بنية تحتية، تضاهي نظيراتها في العديد من دول العالم المتقدم، وهو الأمر الذي عزز من تنافسية الدولة في التقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة.

وبحسب التعريفات الدولية فإن العلامة التجاريّة، هي عبارة عن علامة مُميّزة أو مُؤشّر يستخدمهُ فرد أو مؤسّسة للدلالة على أن المنتجات أو الخدمات المقدمة للمستهلك، والّتي تظهر عليها نفس العلامة التجاريّة من نفس المصدر، وذلك لتمييزها عن المنتجات الأخرى.

ويُشار إلى أن إدارة العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد، هي المسؤولة عن تطبيق الإجراءات المتعلقة باستلام طلبات تسجيل العلامات التجارية وفحصها واتخاذ إجراءات متابعة الإعلان، والاعتراض عن العلامة والتسجيل، وإصدار شهادات التسجيل، وكل ما يتعلق بالقطاع، كما تتولى الإدارة كل ما له علاقة بعملية تجديد شطب وتعديل أو رهن أو انتقال العلامات التجارية، بحسب الإجراءات المعمول بها على المستويين المحلي والعالمي.