تخريج الدفعة الأولى من منتسبي «الدبلوم المهني» في الفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

ثمّن الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، ما توليه القيادة الرشيدة بدولة الإمارات العربية المتحدة من حرص واهتمام لتدريب وتأهيل الشباب، وتشجيعهم لدخول سوق العمل بتأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالاستفادة من ما تتيحها الدولة من دعم مادي ولوجستي، ومنها تخصيص 5 مليارات درهم لدعم المشاريع الإماراتية الشابة ضمن الحزمة الأولى لمشاريع الخمسين.

جاء ذلك خلال احتفال الغرفة بالدفعة الأولى من رواد ورائدات الأعمال الذين أكملوا برنامج الدبلوم المهني في التجارة وريادة الأعمال الاحترافية، الذي نظمته الغرفة بالتعاون مع مركز الابتكار العالي للاستشارات والتدريب.

وحضر الحفل سرور حمد الزوهري النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، وأحمد سلطان الحنطوبي النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وخميس محمد الزيودي أمين السر وخالد خلفان الكعبي أمين الصندوق وعبد الرحمن عبيد بن نمرود ومصبح محمد المزروعي عضوا مجلس الإدارة، وسلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة، والدكتور عيسى عيد الرميثي مدير مركز التعليم المستمر بجامعة الإمارات، والدكتور أحمد زين العابدين نائب مدير جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة والدكتور أنور بن سُليم مدير مركز الابتكار ومستشارو ومحاضرو البرنامج .

ومن جهته أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي أن غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بالتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة - حفظه الله - والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة لنشاط الغرفة، تلعب دوراً فاعلاً في تدريب الشباب بإمارة الفجيرة من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة وتأسيس حاضنة لرعاية مشاريع الشباب.

ومن جهته أكد عبدالرحمن عبيد بن نمرود عضو مجلس إدارة الغرفة حرص القيادة الرشيدة بالدولة على إعطاء الأولوية القصوى لتلبية احتياجات ومتطلبات الشباب.