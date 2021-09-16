شراكة بين «أبوظبي كاتاليست بارتنرز» و«فورتكس إنرجي»

أبوظبي (وام)

أعلن صندوق أبوظبي كاتاليست بارتنرز المتخصص في إدارة الأصول والمفوض لدعم تطوير سوق أبوظبي العالمي أمس إبرام عقد شراكة مع فورتكس إنرجي المختصة بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمدارة بوساطة ذراع الأسهم الخاصة بالمجموعة المالية «هيرميس».

وتؤكد الشراكة الجديدة التزام أبوظبي كاتاليست بارتنرز بالمساهمة في تطوير القطاع المالي المستدام سريع النمو والتطور، وذلك من مقرها الرئيسي في سوق أبوظبي العالمي.

ووصلت فورتكس إنجري مؤخراً إلى أول إغلاق لها بقيمة 200 مليون دولار، وتضمن التزاماً مشروطاً بقيمة 25 مليون دولار أميركي لصندوقها الرابع «Vortex Energy IV».. ومع حجم مستهدف يبلغ 750 مليون دولار أميركي سيركز الصندوق على فرص الاستثمار الناشئة عن تحول العالم إلى حلول توليد الطاقة النظيفة والخالية من الانبعاثات الكربونية. وتشمل الاستثمارات توليد الطاقة مثل الخلايا الكهروضوئية الشمسية، وطاقة الرياح البرية والبحرية، والطاقة الكهرومائية والكتلة الحيوية، بالإضافة إلى تقنيات التوليد الموزعة، والتخزين، ومرافق شحن المركبات الكهربائية، وخدمات أوسع في طاقة.

وقال جيمس مونسي - الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي كاتاليست بارتنرز: «ضمن الجهود العالمية لحل تحديات تغير المناخ، يعد التمويل المستدام عاملا مهما في التمكين الاقتصادي والبيئي».