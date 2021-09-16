«ديوا» تحصد جائزتين بمجال التحسين المستمر والابتكار

دبي (الاتحاد)

حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» جائزتين ضمن جوائز المسابقة العالمية لمنتدى التحسين المستمر والابتكار في دورتها الثانية عشرة و التي نظمتها المجموعة الفرعية للتحسين المستمر التابعة لمجموعة دبي للجودة تحت شعار «التميز في الأزمات».

جاء ذلك خلال الحفل الافتراضي الذي نظمته المجموعة تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات والراعي الفخري للمجموعة.

وفازت الهيئة في فئة «الابتكار» عن جهاز الكشف عن آثار الأتربة المستقل للألواح الكهروضوئية وفي فئة «كايزن» وهي عبارة يابانية تشير إلى التطوير المستمر.عن مبادرة أتمتة شبكة التوزيع الآلي من خلال محرك وحدة التغذية الحلقية «RMU».

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي عن سعادته لفوز الهيئة بالجائزتين مشيداً بجهود مجموعة دبي للجودة في نشر وترسيخ ثقافة الابتكار، وتعزيز ممارسات الجودة والتميز المؤسسي وتقدير التميز والابتكار، لا سيما في مواجهة التحديات.