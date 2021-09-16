«الاتحاد العقارية» تضع حجر الأساس لـ«موتور سيتي فيوز»

دبي (الاتحاد)

دشنت «شركة الاتحاد العقارية» - المطور العقاري في إمارة دبي - بالتعاون مع شركة المقاولات «Airolink» الأعمال الإنشائية التمهيدية لمشروعها العقاري الأحدث «موتور سيتي فيوز» والذي سبق الإعلان عنه في وقت سابق من شهر أغسطس الماضي، وتبلغ تكلفته 800 مليون درهم.

وجاء التدشين في حفل أقيم في موقع المشروع بمنطقة الموتور سيتي بالحضيبة الثانية في إمارة دبي بمشاركة عبدالله الرستماني مدير عام شركة الاتحاد العقارية بجانب المسؤولين التنفيذيين في كلا الشركتين، ونخبة من المهندسين الذين سيقومون بالإشراف على بناء المشروع.

ويقع المشروع الجديد في قلب منطقة «الموتور سيتي» ويتكون من ثلاثة مبان يضم كل منها 7 طوابق، ويحتوي على مساحات تجارية لمحال التجزئة والمطاعم ومراكز التسوق وشقق سكنية يبلغ عددها 880 شقة تتنوع بين 313 استوديو و427 شقة مكونة من غرفة نوم واحدة و133 شقة مكونة من غرفتين نوم، و7 شقق مكونة من ثلاث غرف.

وقال خليفة حسن الحمادي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية نفتخر اليوم بالتعاون مع المقاول شركة Airolink بأن نضع حجز الأساس لمشروع «موتور سيتي فيوز» والذي يمثل عودة حقيقية لشركة الاتحاد العقارية كمطور عقاري رائد ذي سمعة متميزة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود ونواة لمشاريع مستقبلية قادمة، مضيفا أن مجلس إدارة الشركة عمل جاهدا من أجل إعادة الشركة إلى مصاف شركات التطوير العقاري الرائدة في إمارة دبي.

بدوره أوضح عبدالله الرستماني أن الغاية الأساسية لمشروع «موتور سيتي فيوز» تتمثل في توفير وجهة سكنية متميزة ومعلم عمراني جديد وتقديم إضافة نوعية تثري مشهد التطوير الحضري في إمارة دبي من خلال تشييد مجمع سكني متنوع ومزود بأحدث المرافق المتكاملة.