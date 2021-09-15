«دائرة السياحة»: إطلاق نظام الإيرادات والإحصاءات الإلكتروني

رشا طبيلة (أبوظبي)

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة نظام الإيرادات والإحصاءات الإلكتروني الجديد، وهو نظام مركزي آلي لإصدار تقارير الإيرادات والإحصاءات، حيث يستهدف مشغلي دور السينما ومديري شركات التوزيع في أبوظبي.

وأشارت الدائرة في تعميم على موقعها الإلكتروني أمس، إلى أن النظام سيعمل على تسهيل وتحسين عملية جمع البيانات وقدرات إعداد التقارير التحليلية ليحل محل عملية الإدخال اليدوي للبيانات التي يتضمنها النظام الحالي. وبينت الدائرة أنه تم إطلاق النظام في الأول من الشهر الجاري، حيث يتعين على الجهات المستهدفة تقديم بيانات صحيحة عبر تطبيق نظام الإيرادات والإحصاءات الإلكتروني وضبط النظام، لتفادي حدوث مشاكل فنية شائعة مثل انقطاع الاتصال بشبكة الإنترنت أو حدوث خلل في المزود (سيرفر) أو الواجهة الحاسوبية.

ودعت الدائرة إلى ضرورة التصريح الشهري عن الرسوم المستحقة حتى 15 من كل شهر.