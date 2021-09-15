«الأعلى للطاقة في دبي» يناقش استراتيجيات الطاقة النظيفة

دبي (وام)

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع السادس والستين للمجلس، والذي عقد عن بُعد بحضور معالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس.

حضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كل من داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، وعبدالله بن كلبان العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، وفريديريك شيمين المدير العام لمؤسسة دبي للبترول، وناصر بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.

وناقش الاجتماع عدة موضوعات أبرزها تدشين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» المشروع الأول ضمن المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميجاوات، وتصل في مراحلها النهائية إلى 900 ميجاوات باستثمارات تقدر بـ 2.058 مليار درهم، كما تناول الاجتماع أنشطة جمعية مشغلي تبريد المناطق، والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، وتهدف إلى رفع كفاءة تبريد المناطق والاستخدام الأمثل لموارد المياه والطاقة.

وتطرق الاجتماع لتأثير فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، والذي ساهم في انخفاض 4.5 مليون طن من كمية انبعاثات غازات الدفيئة في دبي، خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019.

وقال معالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: «تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة لدينا في دبي استراتيجية واضحة وأهداف محددة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة، ضمن مزيج الطاقة في دبي، ومن أبرز مشروعاتنا لتحقيق هذا الهدف مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نظام المنتج المستقل».

ومن جهته، قال أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة: «لقد حرص المجلس على توثيق الأفكار والجهود من خلال دعوة جمعية مشغلي تبريد المناطق لمشاركتنا بمقترحات ومبادرات، سيكون لها الأثر الكبير في تحسين كفاءة عمليات التشغيل».

توازن عمليات التبريد

قال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» ورئيس جمعية مشغلي تبريد المناطق: «تماشياً مع استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030 والبرنامج الرابع والمتعلق بكفاءة التبريد المركزي، نسعى من خلال جمعية مشغلي تبريد المناطق إلى تحقيق التوازن في عمليات التبريد المركزي، من خلال الاستخدام الأمثل لتبريد المناطق وتبني الكفاءة في عمليات التبريد المركزي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى العمل على زيادة الوعي لدى أصحاب المباني والمتعاملين، وذلك لتحقيق أهداف استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه في إمارة دبي».