70% نمو مبيعات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في أبوظبي

ريم البريكي (أبوظبي)

نمت مبيعات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في منافذ البيع في إمارة أبوظبي بنحو %70، خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب مديري منافذ بيع وتوريد الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في أبوظبي.

وعزا هؤلاء تنامي الطلب على شراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، إلى لجوء الكثير من المحال إلى اتباع أساليب جديدة في العروض والتخفيضات السعرية، بهدف جذب المزيد من العملاء، فضلاً عن اتجاه العملاء لاقتناء موديلات حديثة من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، والتي تتمتع بتقنيات أكثر تطوراً. وأضافوا أن السوق حالياً يعتمد أكثر على التسابق التقني وقدرة الباعة على المنافسة والتواجد عبر حسابات المحال الإلكترونية في مختلف التطبيقات والتسويق للمنتجات وتوصيلها للمستهلك مباشرة.

زيادة ملموسة

وقالت أسماء سليمان موظفة تسويق بشركة «جامبو»، إن سوق الأجهزة الكهربائية والإلكترونية شهد خلال الفترة الماضية زيادة ملموسة في الطلب، مدعوماً بحاجة العملاء والمستهلكين للاستخدامات المنزلية خصوصاً الأجهزة الكهربائية التي أصبحت تتميز بتقنيات أكثر تطوراً، مؤكدة أن الشركات المصنعة بدأت في طرح موديلات حديثة دفعت المستهلكين لتجديد الأجهزة التي يمتلكونها.

وأوضحت سليمان أن الطلب تزايد على أجهزة التلفزيون والهواتف المتحركة وأجهزة «التابلت» أكثر من غيرها من الأجهزة، لافتة إلى أن عمليات الشراء عن طريق المواقع الإلكترونية سجلت زيادة أكبر منذ بداية أزمة «كورونا»، فيما استمرت تلك العمليات مع عودة أفضل للعملاء إلى الشراء من موقع المحل.

وأضافت أن الزيادة في مبيعات المحال جاءت مبشرة، متوقعة نمواً أكبر خلال الفترة القادمة مع عودة الحياة لطبيعتها السابقة، مع توسعات العمران وحاجة المساكن الجديدة لأجهزة كهربائية بكافة أنواعها واختصاصاتها.

تضاعف الطلب

وقال مروان عوض مدير مجموعة «المحلات الكبرى»: إن حالة السوق ممتازة وأن الطلب تضاعف بشكل أكبر خلال الفترة الحالية، مؤكداً أن الثلاجات والغسالات وأجهزة المايكرويف والأفران وماكينات إعداد القهوة تلقى الطلب الأكبر في قائمة الأجهزة الأكثر طلباً.

وأشار عوض إلى أن من أبرز الأسباب التي تدفع بالسوق للأمام هي العروض الكبيرة التي تقدمها المحال، والتي تختلف من محل لآخر، كما أن الشركات الموزعة حرصت خلال الفترة الأخيرة على تقديم تخفيضات للتجار، مما يسهل عمليات دخول كميات كبيرة من الأجهزة للسوق.

وأوضح أن السكن الجديد وحاجة الأسر لشراء أجهزة المطبخ والغسيل والأجهزة الترفيهية الأخري يعتبر أكثر العوامل الرئيسة التي ساهمت بشكل كبير في نمو مبيعات قطاع الأجهزة الكهربائية.

أسلوب التقسيط

واتجه الكثير من المحال ومنافذ البيع إلى اتباع أسلوب التقسيط، ما ساهم في زيادة مبيعات الأجهزة وبكميات أكبر، حيث عزز هذا النظام من قدرة الأسر بمختلف قدراتها المالية علي شراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بغض النظر عن ارتفاع السعر أو انخفاضه، بحسب عبد الرشيد محمد عبد الرحمن مدير محل لبيع الأجهزة الكهربائية.

وأضاف عبد الرحمن أن تسهيلات الدفع مكنت عملاء السوق من الشراء في أي وقت دون الحاجة لانتظار توافر السيولة المالية، مؤكداً أن الزيادة في المبيعات تكون ملحوظة مع بداية كل شهر مع تسلم الموظفين رواتبهم، مشيراً إلى أن حركة المبيعات ليست واحدة في جميع المحال، بل ترجع مستوى المبيعات حسب سياسة كل محل، بالإضافة للعروض المقدمة من محل وآخر.

وأشار أن السوق حالياً يعتمد أكثر على التسابق التقني وقدرة الباعة على المنافسة والتواجد عبر حسابات المحال الإلكترونية في مختلف التطبيقات والتسويق للمنتجات وتوصيلها للمستهلك مباشرة، مشيراً إلى أن زيادة الأرباح لم تعد مرتبطة بأسباب ومؤثرات بل تعتمد على عمليات التسويق الإلكترونية والتقنية بشكل أكبر.