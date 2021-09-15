انطلاق مؤتمر تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس» 29 سبتمبر

أبوظبي (وام)

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وحضور معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، تنطلق فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس الشرق الأوسط 2021» في دبي يومي 29 و30 سبتمبر 2021 في مركز التجارة العالمي.

وسيشارك في جلسات المؤتمر - الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع جامعة الدول العربية وشركة تيرابين العالمية لتنظيم المؤتمرات - عدد من المسؤولين الحكوميين في المنطقة العربية ونخبة من القياديين في القطاع الخاص، وعدد من الخبراء الدوليين في المحاور الرئيسية للمؤتمر، والتي تشمل الحكومة الرقمية، والمدفوعات الإلكترونية، ومنصات التجارة الإلكترونية، وتكنولوجيات قطاع التجزئة، والتكنولوجيا المالية، والخدمات المصرفية، والهوية الرقمية، والخدمات اللوجستية.

وستشهد نسخة هذا العام من المؤتمر بثاً مباشراً للفعاليات ومنصات افتراضية للجلسات والمشاركة عن بُعد، والتي ستلقي الضوء على أحدث التقنيات والتحديات في عالم الثورة الرقمية.

ومن المتوقع حضور 10 آلاف زائر «حضورياً، وعن بُعد» ومشاركة 350 عارضاً دولياً و300 متحدث. كما من المتوقع الإعلان عن بعض أهم المبادرات الاستراتيجية المنبثقة عن «الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي»، التي تم الإعلان عنها في «قمة أبوظبي 2018».