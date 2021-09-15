«أبوظبي للجودة»: تقديم 596 خدمة حاصلة على الاعتماد الدولي

أبوظبي (وام)

أكد الدكتور هلال الكعبي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، أن المجلس يعمل وفقاً لمحددات رؤية حكومة أبوظبي التي ترتكز على نمو القطاعات الحيوية غير النفطية، وذلك بالاستفادة من مقارنات معيارية مع عدد من دول العالم المتقدمة والتي حققت سبقاً وتطوراً ملحوظين في مجال البنية التحتية للجودة. وقال الكعبي: إن المجلس لديه استراتيجية واضحة تمكنه من تبوؤ مقدمة الصفوف والعمل لمرحلة جديدة من البناء والتقدم، بما يواكب طموحات الخمسين عاماً القادمة، من خلال الرؤى الاستراتيجية المستندة إلى خطط عملية ومشاريع واعدة معتمدة على الابتكار والمعرفة وأحدث الوسائل العلمية والعملية المرتكزة على استشراف المستقبل.

وأضاف أن المجلس حقق العديد من الإنجازات المتميزة في مختلف قطاعاته منذ تأسيسه في العام 2009 وبدء تقديم خدماته للقطاعات المختلفة بالإمارة في العام 2011، خاصة خلال العام الماضي، على الرغم من الظروف الاستثنائية لجائحة «كورونا» التي يشهدها العالم، الأمر الذي انعكس إيجابياً على مختلف القطاعات، وعلى الأسواق والمستهلكين في أبوظبي. وقال الكعبي: إن المجلس يقدم 596 خدمة حاصلة على الاعتماد الدولي بنهاية العام الماضي، في حين بلغ عدد العينات التي تم فحصها في المجلس نحو 29.33 عينة، إضافة إلى تنفيذ 293.333 فحصاً.