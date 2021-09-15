«الوطنية للتأمين» تقدم خدمات التأمين الصحي لـ «أبوظبي العالمي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، عن توفيرها خطط ومنتجات التأمين الصحي المختلفة للشركات والأعضاء المسجلين في سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في إمارة أبوظبي.

وستمكن هذه المبادرة الشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي من إصدار وثائق التأمين الصحي بيسر وسهولة من خلال بوابة (ACCESSADGM) التابعة لسوق أبوظبي العالمي، والتي تلغي الحاجة لتقديم الطلبات الفردية أو السجلات المتعلقة بالتاريخ الطبي للعملاء.

كما ستساهم العملية الجديدة في تقليل الصعوبات المرتبطة بإصدار وثائق التأمين الصحي، وتضمن توفير تجربة سلسة ومحسّنة للعملاء. وبهذه المناسبة، قال أحمد إدريس الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «يسعدنا في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين تزويد الشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي بأفضل خطط التأمين الصحي الحصرية بسهولة ويسر، والمساهمة بالتالي في تجسيد أهداف سوق أبوظبي العالمي الرامية إلى بناء منظومة عمل متكاملة وداعمة وجذابة للشركات والأعمال التجارية في قلب العاصمة أبوظبي».

من جانبه، قال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي: «نتطلع لتبسيط آلية توفير الخدمات المختلفة والسماح للشركات المسجلة لدينا من التركيز بشكل أكبر على نجاح وتطوير أعمالها».