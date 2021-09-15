«غرفة أبوظبي» تبحث تعزيز التعاون مع إندونيسيا

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل عبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في مبنى برج «الغرفة»، حسين باقيس سفير جمهورية إندونيسيا في دولة الإمارات، وذلك بحضور محمد هلال المهيري مدير عام «غرفة أبوظبي».

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون المشترك لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص، مع جمهورية إندونيسيا الصديقة، بما يخدم بيئة الأعمال والقطاع الخاص لدى الجانبين. كما تم تأكيد أهمية تنسيق العمل لتوطيد الروابط التجارية، والتعريف بالفرص الاستثمارية في أهم القطاعات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.

كذلك أكد عبدالله محمد المزروعي حرص «الغرفة» على تكثيف التعاون المتبادل، وتقديم كافة الخدمات الممكنة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، بما يخدم عقد الشراكات وإقامة المشاريع الحيوية بين بيئة الأعمال والقطاع الخاص، وجذب المستثمرين وإطلاعهم على مناخات الاستثمار المجدية والواعدة، لا سيما في القطاعات الحيوية.

بدوره، أبدي حسين باقيس اهتمامه بتكثيف الأعمال لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين، والمساهمة في تعزيز التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي لكلا البلدين الصديقين.