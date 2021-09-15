جوائز «غازتك» تستقطب 20 مشاركة من 10 دول

دبي (الاتحاد) أعلن معرض ومؤتمر غازتك عن قائمة المُرشحين النهائيين لجوائز «غازتك» المرموقة لعام 2021، والتي تتضمن 20 مشاركةً من 10 دول مختلفة من الأمريكيتين وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

واستقطبت الجوائز هذا العام ما يزيد على 250 مشاركة من 40 دولة، وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين خلال حفل خاص سيُقام بدبي يوم الاثنين 20 سبتمبر، بحضور مجموعة من كبار الشخصيات وقادة القطاع.

وسيستضيف «غازتك»، المعرض والمؤتمر الأكبر في العالم لقطاع الغاز والغاز الطبيعي المُسال والهيدروجين والطاقة، حفل توزيع جوائز «غازتك» المرموقة خلال فعالية حية ومباشرة في مركز دبي المالي العالمي.

وباعتبارها فعاليةً رئيسيةً في أجندة قطاع الطاقة، سيشهد حفل توزيع الجوائز حضور الجهات المعنية الرئيسية في القطاع، إضافةً إلى العديد من الوزراء والمُديرين والمسؤولين التنفيذيين وغيرهم من الخبراء في جميع مجالات سلسلة القيمة لقطاع الطاقة.

ويُعقد حفل جوائز «غازتك» برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وتُرسي هذه الجوائز معياراً عالمياً رائداً للتميز من خلال تسليط الضوء على الشركات والأفراد والمبادرات والتقنيات المتميزة، وكذلك المشاريع والشراكات، التي تدعم التحول نحو مصادر الطاقة منخفضة الكربون. كما تُكرّم الجوائز الشركات والأفراد ممن يعتمدون طرقاً أكثر ابتكاراً وإبداعاً لمعالجة عمليات إزالة الكربون من قطاع الطاقة ومواكبة النمو المستمر للطلب العالمي على الطاقة.

وتشمل جوائز «غازتك» 6 فئات رائدة في القطاع هي: جائزة أفضل رئيس تنفيذي للعام، وجائزة أفضل شركة داعمة للتنوع والشمول، وجائزة أفضل مشروع للغاز أو الغاز الطبيعي المسال أو الهيدروجين للعام، وجائز أفضل مُساهم للعام في تخفيض الانبعاثات الكربونية، وجائزة أفضل شراكة هندسية للعام، وجائزة أفضل قائد مستقبلي لقطاع الطاقة تحت سن 30 عاماً. وتضم القائمة النهائية مرشحين من مختلف دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، وسنغافورة، وبلجيكا، والمملكة المتحدة، وسويسرا، وباكستان، وماليزيا، والبرازيل، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

وسيُعقد معرض غازتك 2021 بين 21 و23 سبتمبر 2021 في مركز دبي التجاري العالمي، باعتباره فعاليةً جديدةً ومبتكرةً في مجال الطاقة لخبراء قطاعات التنقيب، والنقل والتخزين، والمعالجة والتكرير.

وستشهد نسخة المعرض لهذا العام مُشاركة 15 ألفاً من الخبراء والمتخصصين بالطاقة، مع أكثر من 250 شركة من الجهات العارضة.