«دبي للطيران» يستقطب مشاركة واسعة من الطيران السعودي

دبي (الاتحاد) أعلنت مجموعة من أبرز الشركات في قطاع الطيران السعودي عن مشاركتها في معرض دبي للطيران 2021، الذي سيقام خلال الفترة 14 إلى 18 نوفمبر، وسيجمع كبرى الهيئات العالمية في قطاعي الطيران والدفاع، حيث ستستعرض الشركات السعودية منتجاتها المبتكرة وخدماتها المتطورة، فضلاً عن عقد شراكات مهمة لدعم قطاعي الطيران والدفاع.وتعليقاً على هذا الموضوع، قال المهندس منير بخش، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات: «آلت الجائحة العالمية إلى تداعيات ضخمة على قطاع الطيران، لا سيما على شركات التصنيع وخطوط الطيران والمطارات وشركات الدفاع الجوي. وتتيح المشاركة في معرض دبي للطيران فرصة مهمة للتعرّف عن كثب على رؤية اللاعبين الأساسيين في قطاع الطيران، واستشراف مستقبله في مرحلة ما بعد الأزمة، وتحديد السبيل الأمثل لتعافيه وانتعاشه، إضافة إلى إيجاد فرص جديدة لبناء شراكات مهمة».

وأضاف: «سنسلط خلال مشاركتنا في المعرض، الضوء على القدرات الهندسية الكبيرة وخدمات صيانة الطائرات المتقدمة التي تتميز بها الهيئات والشركات السعودية، كما سنقدم بوابة مشتركة تمكّن الشركات الخارجية من التعاون، وعقد شراكات مهمة مع الشركات السعودية الرائدة في مجال هندسة الطيران وصيانة الطائرات، من خلال تقديم المشاريع التجارية والمختصة بالشؤون الدفاعية والفوز بها وتنفيذها في المملكة».

ومن جهته، قال تيموثي هاوز، المدير الإداري لشركة تارسوس «إف آند إي»، الجهة المنظمة لمعرض دبي للطيران 2021: «نتطلع إلى استضافة الشركات السعودية في معرض دبي للطيران لهذا العام، لتقدم منتجاتها الجديدة، وتستعرض تقنياتها المبتكرة المتطورة، إذ تشكل إضافة مهمة للمعرض، من خلال طرح رؤيتها المستقبلية لقطاعي الطيران والدفاع، في إطار جهودها لدعم نمو القطاعين في المنطقة».