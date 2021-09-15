«موانئ دبي» تستثمر 300 مليون إسترليني في ميناء لندن جيتواي

دبي (الاتحاد) أعلنت «موانئ دبي العالمية»، أنها ستبدأ العمل الشهر المقبل في رصيف رابع جديد في مركزها للخدمات اللوجستية بميناء لندن جيتواي، من أجل زيادة مرونة سلسلة التوريد وتوفير مزيد من الطاقة الاستيعابية لأكبر السفن في العالم.ويمثِّل مبلغ 300 مليون جنيه إسترليني - الذي يعتمد على الاستثمار الذي خصصته «موانئ دبي العالمية» في بريطانيا على مدار العقد الماضي والذي يبلغ ملياري جنيه استرليني- الخطوة التالية من قبل المزوِّد العالمي الرائد للخدمات اللوجستية الذكية في سعيها لتقديم حلول سلسلة التوريد المتكاملة للعملاء.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية» قائلاً: «يسعدني أن أعلن أننا سنمضي قدماً في تنفيذ أحدث استثماراتنا الكبيرة في المملكة المتحدة، والتي ستمنح ميناء لندن جيتواي طاقة استيعابية أكبر من أي ميناء آخر في البلاد تمكنه من التعامل مع أكبر السفن في العالم. وسيسمح الرصيف الرابع الجديد في ميناء لندن جيتواي، الذي سيكون ركيزة مركزية «لميناء تيمز الحر»، لمزيد من العملاء بالاستفادة من الموانئ والخدمات اللوجستية ذات المستوى العالمي، فضلاً عن اتصال عالمي لا مثيل له، وذلك على أعتاب أكبر سوق استهلاكي في أوروبا. وتخطط «موانئ دبي العالمية» لتتبوأ مكانها في قلب المستقبل التجاري لبريطانيا، ويبرهن هذا الاستثمار أن لدينا الطموح والموارد لتعزيز النمو ودعم الأعمال وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة.»وسيكون معالي عضو البرلمان ومستشار الخزانة البريطاني «ريشي سوناك»، ضيف الشرف في حفل الإطلاق التجاري اليوم «لميناء تيمز الحر» في فندق «سافوي هوتيل» بالعاصمة البريطانية لندن.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، قائلاً: «ستنشئ موانئنا الحرة الجديدة مراكز وطنية للتجارة والابتكار ورعاية الأعمال التجارية، وستجذب المزيد من الاستثمار لتجديد المجتمعات ورفع مستوى المملكة المتحدة. إن الجمع بين الموانئ والأعمال التجارية معاً للاستثمار في مناطقها أمر بالغ الأهمية لقصة نجاح الموانئ الحرة - ولهذا السبب، أنا أشعر بسعادة غامرة لأن «موانئ دبي العالمية» ستستثمر 300 مليون جنيه إسترليني لدعم «ميناء تيمز الحر» من أجل خلق فرص جديدة وتعزيز النمو ودعم الوظائف المحلية.»