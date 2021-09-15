المؤشر نيكي يهبط من أعلى مستوى خلال 3 عقود

طوكيو (رويترز) - تراجع المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق اليوم الأربعاء من أعلى مستوى في ثلاثة عقود الذي بلغه الجلسة السابقة مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد ارتفاع قوي خلال الأسبوعين الماضيين كما نالت المخاوف التنظيمية في الصين من مجموعة سوفت بنك وأسهم العقارات. وهبط المؤشر نيكي 0.52 بالمئة ليغلق عند 30511.71 نقطة. وأمس الثلاثاء، تجاوز ذروة بلغها في فبراير ليصل إلى 30795.78 في أعلى مستوى منذ أغسطس 1990. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.06 بالمئة إلى 2096.39 نقطة. وتسارعت وتيرة الانتعاش في سوق الأسهم اليابانية منذ الثالث من سبتمبر عندما أعلن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا عزمه ترك المنصب، مما عزز الآمال في حزمة تحفيز جديدة. وخسرت مجموعة سوفت بنك 5.8 بالمئة بفعل مخاوف بشأن انكشافها على شركة علي بابا وشركات التكنولوجيا الصينية الأخرى مع تشديد بكين للوائح التنظيمية في هذا القطاع. وكان المؤشر الفرعي لشركات العقارات الأسوأ أداء إذ انخفض بنسبة 2.2 بالمئة. وعزا بعض المحللين ذلك إلى تداعيات المتاعب التي تعاني منها أسهم العقارات الصينية. وتراجع العديد من الموردين اليابانيين لشركة أبل بعد انخفاض أسهم الشركة المصنعة لهاتف آيفون أمس الثلاثاء عندما كشفت النقاب عن آيفون 13.