التضخم في بريطانيا يرتفع لأعلى مستوى خلال 9 أعوام



لندن (رويترز) - سجل معدل التضخم في بريطانيا أعلى مستوى فيما يزيد على تسعة أعوام الشهر الماضي بعد أكبر قفزة شهرية للمعدل السنوي في 24 عاما على الأقل ويرجع ذلك في جزء كبير منه لزيادة استثنائية بسبب برنامج خفض أسعار الوجبات في العام الماضي.

وارتفعت أسعار المستهلكين 3.2 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس بعد زيادة سنوية اثنين بالمئة في يوليو وهو أعلى معدل منذ مارس 2012 حسب مكتب الإحصاء الوطني.

ويمثل الارتفاع البالغ 1.2 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم في أغسطس أكبر زيادة منذ بدء الاحتفاظ بالسجلات المفصلة في عام 1997. ولم يتوقع 37 اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم مثل هذا الارتفاع إذ يشير متوسط التوقعات إلى تضخم عند 2.9 بالمئة.

وذكر جوناثان آثو الاحصائي بالمكتب «من المرجح أن يكون جزء كبير (من الزيادة) مؤقتا إذ أن الأسعار في المطاعم والمقاهي انخفضت كثيرا العام الماضي بسبب برنامج 'تناول الطعام في الخارج' بينما ارتفعت الأسعار العام الجاري».

وفي أغسطس 2020 قدمت الحكومة لرواد المطاعم خصما بنسبة 50 بالمئة يصل إلى عشرة جنيهات إسترلينية (13.82 دولار) للفرد من الاثنين والأربعاء لتنشيط الاقتصاد وتشجيع الناس على الإنفاق مرة أخرى بعد الإغلاق خلال جائحة كورونا.

واستأثرت أسعار المطاعم بأكثر من نصف الزيادة البالغة 1.2 نقطة مئوية من التضخم الأساسي في الشهر الماضي.