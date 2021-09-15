الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو أقوى من التوقعات

بروكسل (رويترز) - أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو جاء أقوى من التوقعات في يوليو بفضل ارتفاع إنتاج سلع رأسمالية وسلع استهلاكية غير معمرة.

وذكر مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات أن الانتاج الصناعي في 19 دولة تتعامل باليورو ارتفع 1.5 بالمئة على أساس شهري في يوليو و7.7 بالمئة على أساس سنوي.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز زيادة شهرية 0.6 بالمئة وسنوية 6.3 بالمئة.

وقفز إنتاج السلع الرأسمالية 2.7 بالمئة على أساس شهري في يوليو عقب هبوط 1.1 في المئة في يونيو مسجلا زيادة 5.9 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته قبل عام.

وزاد إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة 3.5 بالمئة على أساس شهري و10.1 بالمئة سنويا.

ومقارنة بالعام الماضي ارتفع إنتاج السلع الوسيطة 11.2 بالمئة والسلع الاستهلاكية المعمرة 9.8 بالمئة.

وتأتي البيانات التي تفوق التوقعات في بداية الربع الثالث بعدما نما اقتصاد منطقة اليورو 2.2 بالمئة في الربع الثاني مع تخفيف قيود فيروس كورونا لتحفز التعافي من ركود قصير.