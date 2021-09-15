أسعار النفط تواصل الارتفاع مع تراجع المخزون الأميركي

واصلت أسعار النفط العالمية ارتفاعها لليوم الرابع على التوالي، بعد صدور تقرير أميركي أشار إلى تراجع مخزون الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين وهو ما يشير إلى استمرار قلة الإمدادات في السوق.

وارتفع خام برنت القياسي للأسواق العالمية بنسبة 8ر0% في حين واصل خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأميركي ارتفاعه اليوم الأربعاء لليوم الرابع على التوالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن معهد البترول الأميركي وهو مؤسسة تمثل مصالح شركات النفط الأميركية أعلن أمس تراجع المخزون الأميركي من الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 44ر5 مليون برميل.

وخلال تعاملات اليوم ارتفع سعر خام برنت بنسبة 8ر0% إلى 15ر74 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6ر0% إلى 89ر70 دولار للبرميل تسليم أكتوبر

المقبل.





