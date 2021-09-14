«صندوق خليفة» يعلن أسماء الفائزين في مخيم «فينشوريست»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع فوز مشروعي «غلو» و«أتش بي سي» بمنافسات المخيم الصيفي «فيتشوريست».

وتألف فريق مشروع «غلو» من مجموعة من الطلاب وهم: مريم الفردان، وريان الياسي، وعبدالله النعيمي، وغالية الكعبي، وعبيد الناصري، أما أعضاء فريق مشروع «أتش بي أس» فهم: موزة المزروعي، وزيد طارق، وشهد النقبي، وحمد ديبان، وخولة الهاشمي.

وقدم فريق مشروع «غلو» خطة عمل تجارية شامل تتمحور حول أداة تسوق افتراضي للمنتجات الفخمة، واشتملت الخطة على تحليل للمنافسين في السوق، واستراتيجية تسويق، بالإضافة إلى دراسة تمويل وميزانية.

أما فكرة مشروع «أتش بي أس» فهي عبارة عن حل مستدام لوسائل النقل، وقد طور فريق هذا المشروع خطة عمل مكثفة أيضاً اشتملت على شرح مفصل للسوق المستهدف، وحاجته للخدمة المقدمة.

وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «نهنئ الفرق الفائزة بهذه الأفكار المبتكرة، والتي كشفت عن معرفة وفهم عميق لبيئة ريادة الأعمال التي طورها الطلاب بمشاركتهم في مخيم فينشوريست الصيفي في نسخته المكثفة، مشيدة بالتزام الطلاب على مدى 80 ساعة من ورش العمل والدروس المتخصصة.