أحمد بن سعيد يكرّم الشركات الإماراتية المنضمة لرحلة «إكسبو»

دبي (الاتحاد)

كرّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، رئيس اللجنة العليا لـ«إكسبو 2020 دبي»، أكثر من 45 مؤسسة، استثمرت في إحضار موظفيها إلى «إكسبو 2020 دبي»، أول «إكسبو» دولي يُقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وفي حفل أُقيم في دبي، أشاد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ورفقته معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لـ«إكسبو 2020 دبي»، بالمنظمات لإدراكها الفرص المذهلة التي يقدمها «إكسبو 2020 دبي».

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد: «تميزت دولة الإمارات منذ تأسيسها بالطموح والمرونة في مواجهة الظروف والتحديات وارتقت في غضون خمسين عاماً لتصبح نموذجاً اقتصادياً يحتذى به، ورمزاً للتسامح مع العالم. لعل حياتنا تغيرت بسبب جائحة (كوفيد-19)، غير أن الدولة نجحت في إعادة الانفتاح الاقتصادي على مراحل ومضت قدماً لتحقيق أهدافنا وتطلعاتنا - و(إكسبو 2020 دبي) في صميم هذه التطلعات». وأضاف سموه: «يعد (إكسبو 2020) حافزاً للنشاط الاقتصادي في الإمارات وخارجها، وسيكون أيضاً تجربة لا تُنسى لملايين الأشخاص. يسعدني أن أرى أن العديد من المنظمات قد أدركت الفرص التي لا تتكرر التي سيوفرها الحدث الدولي، وأشكرها لاختيارها أن تكون جزءاً من رحلتنا المبهرة».