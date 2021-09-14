«طيران الإمارات» تطلق رحلة إسطنبول بـ «إيرباص A380»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «طيران الإمارات»، أمس، أنها ستقدم أول خدمة يومية منتظمة بطائرة إيرباص A380 إلى إسطنبول اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل.

وتوفر طائرة A380 التي ستشغلها «طيران الإمارات» على خط إسطنبول 517 مقعداً، بتوزيع الدرجات الثلاث: 14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى، و76 مقعداً يتحول إلى سرير مستوٍ تماماً في درجة الأعمال و427 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية، ما سيزيد السعة لكل رحلة بأكثر من 150 مقعداً مقارنة بطائرة البوينج 777-300ER العاملة حالياً.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»: «نحن متحمسون لانضمام إسطنبول إلى قائمة المدن الكبرى الأخرى التي نخدمها حالياً بطائراتنا A380. لقد نقلت (طيران الإمارات)، منذ بدأت خدمة تركيا قبل 34 عاماً، ما يزيد على 6 ملايين عميل على أكثر من 23 ألف رحلة. وتشكل خدمة A380 إلى تركيا تطوراً مهماً لعملياتنا في تلك الدولة».