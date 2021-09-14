«الاتحاد للطيران» توقع اتفاقية للتحول الرقمي لخدمات المسافرين

أبوظبي (الاتحاد)

تعتزم «الاتحاد للطيران»، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، إطلاق مسيرة كبرى للتحول الرقمي، وذلك في أعقاب توقيع اتفاقية مع شركة «أماديوس».

وبموجب الاتفاقية، ستقوم «الاتحاد للطيران» بتطبيق مجموعة أماديوس ألتيا لنظام خدمات المسافرين التي تشمل الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني وإدارة العائدات والمبيعات وإدارة البيانات.

وسوف تتم تهيئة هذه المنتجات التقنية لتواكب عمليات «الاتحاد للطيران» على مدار السنوات القادمة، بما يسهم في تحسين تجربة المسافرين وأعضاء برنامج ضيف الاتحاد ووكلاء السفر والعملاء من الشركات.

ومن جهته، أفاد محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في مجموعة «الاتحاد للطيران»: «يشهد قطاع الطيران ثورة رقمية، وتحرص (الاتحاد للطيران) على البقاء في طليعة هذا التغيير. وبفضل الشراكة مع أماديوس، سوف يتمكن ضيوف (الاتحاد للطيران) من الاستمتاع بأفضل تجربة مستخدم خلال عملية الحجز وإدارة رحلاتهم، مع القدرة على تهيئة رحلاتهم بصورة غير مسبوقة. ويسر (الاتحاد للطيران) أن تقوم بتطوير قدرات التوزيع الجديدة كوسيلة لتوفير تجربة تسوق أكثر ثراءً وحيوية لشركاء القطاع وتمثل أماديوس الشريك الأمثل لدعم هذه الاستراتيجية».