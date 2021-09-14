«أكوا باور» السعودية تهدف لجمع 1.2 مليار دولار

الرياض (رويترز) - حددت أكوا باور، المملوكة جزئيا لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الثلاثاء نطاقا سعريا استرشاديا لطرح عام أولي في الرياض قد يجمع ما يصل إلى 4.5 مليار ريال سعودي (1.2 مليار دولار) عند الحد الأعلى للنطاق.

وقال مدير الطرح في بيان إلى البورصة السعودية إن الشركة تبيع 81.2 مليون سهم بسعر في نطاق من 51 إلى 56 ريالا للسهم.

وتبيع أكوا 11.1 بالمئة من أسهمها القائمة. ويملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي نصف الشركة.

وبالإضافة إلى الطرح العام الأولي فإن حوالي 4.14 مليون سهم، تمثل 0.57 بالمئة من الشركة، سيجري تخصيصها لبعض موظفي الشركة وشركاتها التابعة في إطار خطتها لطرح عام أولي مجاني لموظفيها.

ويأتي طرح أكوا ضمن موجة طروحات عامة أولية في سوق الأسهم السعودية هذا العام.

وحددت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، وهي وحدة تابعة للسعودية للاتصالات، نطاقا سعريا استرشاديا في الخامس من سبتمبر لطرح عام أولي يهدف لجمع ما يصل إلى 3.6 مليار ريال.