تباطؤ حاد للتضخم في أميركا والذهب يتحول للارتفاع

واشنطن (رويترز) - زادت أسعار المستهلكين الأساسية في الولايات المتحدة بأبطأ وتيرة لها في ستة أشهر في أغسطس مما يشير إلى أن التضخم بلغ ذروة على الأرجح، بيد أنه قد يبقى مرتفعا لفترة في ظل استمرار قيود على الإمداد.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الثلاثاء إن مؤشرها لأسعار المستهلكين الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبين ارتفع 0.1 بالمئة الشهر الماضي، في أقل زيادة منذ فبراير وعقب ارتفاع 0.3 بالمئة في يوليو.

وزاد ما يُطلق عليه مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أربعة بالمئة على أساس سنوي بعد أن تقدم 4.3 بالمئة في يوليو.

الذهب يتحول للارتفاع في المعاملات الفورية بعد بيانات التضخم ويصعد في أحدث تعاملات 0.2%.

وزاد مؤشر أسعار المستهلكين العام 0.3 بالمئة الشهر الماضي بعد أن ارتفع 0.5 بالمئة في يوليو. وفي الاثني عشر شهرا حتى أغسطس، زاد مؤشر أسعار المستهلكين 5.3 بالمئة بعد أن ارتفع 5.4 بالمئة على أساس سنوي في يوليو.

كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.3 بالمئة وأن يزيد المؤشر العام 0.4 بالمئة.

وأبدى التضخم نشاطا محموما في مستهل العام، مدفوعا بارتفاعه أسعار السيارات والشاحنات المستعملة، وكذلك الخدمات في القطاعات الأكثر تأثرا بجائحة كوفيد-19.