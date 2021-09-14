عرض استحواذ من «الدار» و«القابضة» على حصة في «سوديك»

أبوظبي (الاتحاد) قدّم تحالف شركة الدار العقارية و«القابضة»، طلباً إلى الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر للموافقة على تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على نسبة تصل إلى 90% ولا تقل عن 51% من رأس المال القائم لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك». وتم تقديم طلب الموافقة على ملف عرض الشراء الإجباري يوم 14 سبتمبر 2021 وفقاً للباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. ويأتي هذا العرض بعد إجراء فحص نافٍ للجهالة شامل من قبل التحالف، المملوك بنسبة 70% لشركة الدار و30% لـ «القابضة» (ADQ)، وهي واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة.ويعرض التحالف على مساهمي «سوديك» شراء الأسهم بسعر 20.0 جنيه مصري للسهم الواحد، وبذلك تصل قيمة الشركة في البورصة المصرية إلى 7.1 مليار جنيه مصري (453 مليون دولار أمريكي). ويشكّل ذلك علاوةً بنسبة 18% على متوسط سعر سهم «سوديك» المرجح بحجم التداول لثلاثة أشهر البالغ 16.88 جنيه مصري، وبنسبة 21% على متوسط السعر المرجح بحجم التداول لستة أشهر البالغ 16.50 جنيه[1]. ويعتقد التحالف أن عرضه النهائي لشراء الأسهم بسعر 20.0 جنيه للسهم يوفر فرصة تخارج مجزية وعرضاً ذا قيمة لمساهمي «سوديك»، الأمر الذي يعكس قوة الركائز الأساسية للشركة وعلامتها التجارية. وبمجرد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر عرض الشراء الإجباري، ستكون هناك فترة سريان للعرض تتراوح مدتها بين 10-30 يوم عمل، وفقاً لما تحدده الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتوجب على مساهمي «سوديك» خلالها الرد على عرض الشراء الإجباري. ويتعين بعدها تنفيذ العرض خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل. ويندرج الاستحواذ النقدي الذي اقترحه التحالف على حصة أغلبية في «سوديك» ضمن إطار استراتيجية الدار للاستثمار في سوق العقارات المصرية، حيث تقوم الشركة حالياً بتقييم العديد من الفرص الاستثمارية هناك. تعتبر «سوديك» - التي تتخذ من القاهرة مقراً لها - واحدةً من الشركات العقارية الرائدة في مصر وتتمتع بسجل حافل بالإنجازات في تطوير المشاريع السكنية والتجارية والتجزئة. وتحظى الشركة بسمعة مرموقة نابعة من فريق إدارتها القوي، ومعاييرها العالية لحوكمة الشركات، وعلامتها التجارية القيّمة، ونهجها المتميز في تطوير مجتمعات نابضة بالحياة.

