"أبوظبي للجودة" يتوسع في خدماته لزوار" الخمسة الكبار"

أبوظبي- (الاتحاد)- يشارك مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في فعاليات الدورة الثانية والأربعين لمعرض الخمسة الكبار (بيج 5) والذي يفتح أبوابه للزوار من المهندسين والمعماريين والمقاولين ومدراء المشاريع وغيرهم، يوم الأحد 12 سبتمبر، ويستمر حتى 15 سبتمبر الحالي في مركز دبي التجاري العالمي، وهو الحدث الوحيد من نوعه الذي ينعقد على أرض الواقع في هذا القطاع خلال عام 2021.

وقال المهندس عبد الله حسن المعيني المدير التنفيذي لقطاع مختبر الفحص المركزي في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: "يشارك المجلس في معرض الخمسة الكبار والخاص في مجال البناء والإنشاء بثلاث خدمات أساسية وهي، خدمات الفحص المقدمة من المختبر المتنقل، وبرنامج مطابقة مواد البناء والإنشاء، وخدمات مختبر الإنشاءات، ويوفر المختبر المركزي ضمن مشاركته في المعرض هذا العام خدمات فحص مواد البناء في الموقع وذلك لاستعراض كيفية التأكد من سلامة منتجات مواد البناء ومطابقتها للمواصفات القياسية، وسيقوم المجلس بتقديم خدمات الفحص الميدانية والتي تشمل فحوصات الخرسانة والأسمنت، الأسفلت والقار، التربة والركام من خلال المختبر المتنقل المزوَّد بكافة المعدات والأجهزة المطلوبة لعمل الفحوصات".

مسؤولو "أبوظبي للجودة" خلال معرض الخمسة الكبار

المختبر المتنقل

واشار المعيني إلى أنه تم تطوير الخدمة الميدانية في مجالات مواد البناء والإنشاء لتسهيل عملية نقل العينات وزيادة سرعة عملية الفحص وتوفير الجهد والوقت للمساهمة في تعزيز جودة المشاريع الانشائية، مشيرًا "إلى أن المختبر المتنقل إضافة نوعية للخدمات التي يقدمها المجلس للشركاء، وأن الخدمة الجديدة تعزز من دعم الشركاء، وتحقق خطط عمل المجلس في دعم القطاعات الحيوية لتحقيق التنمية الشاملة والاستدامة وفقًا لرؤية 2030 والخطة الاقتصادية للإمارة باستخدام أفضل وأحدث التقنيات وطرق الفحص السريعة والدقيقة، لتغطية أكبر نطاق ممكن في المجالات المختلفة ودعماً للقطاعات الحيوية في الإمارة".

برامج مطابقة

وأكد المعيني على أن المجلس طور برامج مطابقة لمواد البناء والإنشاء ليعزز من أداء عمل الشركاء في الحد من تداول منتجات بناء غير مطابقة للمواصفات والإشتراطات المعتمدة في إمارة أبوظبي، وذلك لضبط الأسواق والحد من عمليات الغش التجاري، وأضاف المعيني: "أننا نعمل بالتعاون مع شركائنا على مراقبة الأسواق من خلال عمليات التفتيش الميداني المستمرة للتأكد من جودة منتجات البناء المعروضة داخل الأسواق.

مختبر الإنشاءات

كما أكد المهندس عبدالله المعيني على أن المجلس يسعى من خلال "مختبر مواد البناء والإنشاء" إلى تقديم خدمات فحص متخصصة لقطاعي الإنشاءات والبنية التحتية في الإمارة، ورفع كفاءة وجودة المنتجات المستخدمة في قطاعي البناء والتشييد، مؤكدًا أن مختبر الإنشاءات يهدف إلى التحقق من جودة المواد والمنتجات المستخدمة في أعمال البناء والتشييد وفقاً للمعايير المحلية والدولية المعتمدة والتي تحقق قيمة اقتصادية مضافة للإمارة، وأن هذا الدور الرئيس يهدف إلى تعزيز معايير الجودة والسلامة في البنية التحتية لإمارة أبوظبي واقتصادها المحلي، من خلال التأكد من مطابقة المواد المستخدمة في قطاعي البناء والتشييد مع المواصفات القياسية الإماراتية، وضمان التزام المصنعين والموردين بمعايير الجودة والأمن والسلامة للمباني والإنشاءات في إمارة أبوظبي.

وقال المعيني إن مختبر الإنشاءات يضم الكفاءات الفنية التي تعمل بأقسام المختبر المختلفة مثل مختبر التربة والركام، مختبر الخرسانة والإسمنت، مختبر الإسفلت والقار، مختبر المواد الصناعية، مختبر الفحوصات الكيميائية بالإضافة إلى مختبر زيوت المحولات، ويمتلك مختبر مواد البناء مختبرين متنقلين لتقديم خدمات الفحص في المشاريع الهندسية، حيث تغطي المختبرات المتنقلة ما يقارب من 80 % من الفحوصات المقدمة في المختبر الرئيسي.