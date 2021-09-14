سهيل المزروعي: "براكة" إنجاز نوعي وخطوة استراتيجية نحو تحقيق الاستدامة

أعرب معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية عن فخره بالإنجاز الجديد للبرنامج النووي السلمي الإماراتي والمتمثل في إتمام عملية ربط المحطة الثانية من محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي بشبكة الكهرباء الرئيسية لدولة الإمارات وإنتاج أول ميغاواط من الكهرباء الصديقة للبيئة من ثاني المحطات في براكة بعد نحو خمسة أشهر من بدء التشغيل التجاري للمحطة الأولى.

وقال معاليه إن مسيرة التحول نحو مصادر الطاقة الصديقة للبيئة وفق توجيهات القيادة الرشيدة تشهد إنجازات كبرى وتسهم في تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 الرامية لإنتاج 50 في المائة من الكهرباء من مصادر خالية من الانبعاثات الكربونية.

وأضاف: " نفخر بهذا الإنجاز الجديد للبرنامج النووي السلمي الإماراتي حيث يمضي مشروع محطات براكة قدما في المساهمة بتحقيق أهداف دولة الإمارات الرامية لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر الصديقة للبيئة ومواصلة مسيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي وكذلك تحقيق أهدافها والتزاماتها الدولية في مواجهة تحديات ظاهرة التغير المناخي ".

وتابع: " تسهم محطات براكة بشكل محوري في ترسيخ الدور الريادي لدولة الإمارات في قطاع الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي بعدما أصبحت محطات براكة أكبر مصدر منفرد للكهرباء في العالم العربي وأكبر مساهم في خفض البصمة الكربونية في المنطقة كما أصبحت الدولة العربية الأولى التي تمتلك مشروعا للطاقة النووية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل ".

وثمن معاليه الجهود الريادية والاستثنائية التي تقودها الكفاءات الإماراتية في محطات براكة والتي نجحت في وضع دولة الإمارات على خارطة القطاع النووي العالمي وجعلت من هذه الإنجازات بمثابة نموذج عالمي يحظى باهتمام مختلف الجهات والمنظمات الدولية والخبراء المتخصصين بالقطاع النووي.

وأضاف أنه خلال الأشهر المقبلة ستنضم المحطة الثانية إلى المحطة الأولى في التشغيل التجاري لتتم مضاعفة كمية الكهرباء الصديقة للبيئة التي تنتجها المحطات ومضاعفة كمية الانبعاثات الكربونية التي ستحد منها وهو ما يشكل دفعة كبيرة لجهود دولة الإمارات في الحفاظ على مواصلة التنمية الشاملة والحفاظ على البيئة الأمر الذي يعكس الرؤية بعيدة المدى للقيادة الرشيدة وحرصها على دعم وتمكين مسيرة التميز في مختلف الميادين.