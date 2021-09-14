جناح اليابان في "إكسبو 2020 دبي" يعرض محتوياته "عن بعد"

قالت وزارة التجارة اليابانية إن جناح اليابان في معرض " إكسبو 2020 دبي" سيستخدم التكنولوجيا الرقمية لتمكين الزوار من مشاهدة محتويات الجناح "عن بعد" .

وذكرت الوزارة أن الجناح سيعرّف الزوار من جميع أنحاء العالم على سحر اليابان من خلال السماح لهم بمشاهدة تاريخ وتكنولوجيا اليابان، على أمل أن تجذب المحتويات التي سيتم عرضها الاهتمام أيضاً إلى معرض إكسبو 2025 العالمي في أوساكا. وبالإضافة إلى فتح موقعي ويب خاصين ليكونا بمثابة "جناح اليابان الافتراضي"، ستسمح اليابان للأشخاص من اليابان ومواقع أخرى باستخدام روبوتات افتراضية يتم التحكم فيها عن بُعد للانضمام إلى بعض الفعاليات في الجناح التي ستقام لعدد محدود من المشاركين لفترة زمنية محدودة وتحت شعار "حيث تلتقي الأفكار".

ويستخدم جناح اليابان أحدث العروض التقديمية المرئية والمكانية بما في ذلك الصور المتحركة والضباب فائق الدقة للسماح للزوار بتجربة كيف تثير اللقاءات المتنوعة أفكاراً جديدة وتقود العالم إلى غد أفضل، وفقاً للوزارة.

وسيعرض الجناح مناظر طبيعية في اليابان والتحديات التي يواجهها العالم الآن. كما سيتم إنشاء نماذج مصغرة تمثل البلاد وركناً لتقديم معرض 2025 في منطقة كانساي في غرب اليابان.

وذكرت الوزارة أن سلسلة السوشي اليابانية سوهيرو /Sushiro/ ستفتتح مطعماً في المعرض يقدم أطباقاً حلال معدة وفقاً للشريعة الإسلامية.

وقال هيروشي كاجياما وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة : " نريد أن نجعل هذا الحدث نجاحاً كبيراً من خلال نقل سحر اليابان قدر الإمكان، وزيادة الزخم نحو معرض أوساكا".

ويقام معرض " إكسبو 2020 دبي " خلال الفترة من الأول من أكتوبر المقبل حتى 31 مارس 2022.. فيما سيقام معرض إكسبو 2025 في أوساكا، كانساي، في يومشيما، وهي جزيرة اصطناعية في خليج أوساكا، في الفترة من 13 أبريل حتى 13 أكتوبر 2025 تحت شعار "تصميم مجتمع المستقبل من أجل حياتنا". وسيكون سادس معرض دولي رسمي يقام في اليابان والأول منذ معرض 2005 في محافظة أيتشي.









