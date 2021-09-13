5.5 % نمو تصرفات عجمان العقارية في أغسطس

عجمان (وام)

سجلت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان 584 تصرفاً عقارياً خلال شهر أغسطس الماضي بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم، لتحقق بذلك زيادة بنسبة 5.5% مقارنة بشهر يوليو الماضي، في حين بلغ إجمالي حجم التداولات العقارية 719 مليون درهم تم تسجيلها من خلال 435 عملية تداول شملت «البيع وتسجيل جديد».

وقال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان: إن السوق العقاري في الإمارة حافظ على نشاطه وأدائه المتصاعد ويواصل تقديم أرقام إيجابية.

وأشار إلى أن استمرار ارتفاع حجم التداول العقاري يبين مدى ثقة واهتمام المستثمرين المحليين والأجانب بالفرص المتاحة في الإمارة، وذلك لما تتمتع به من مناخ استثماري آمن وجذاب، وتسهيلات استثنائية عززت المزايا التنافسية التي توفرها عجمان لرواد الأعمال والمستثمرين من مختلف الجنسيات.