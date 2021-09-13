«اللولو» تُنفذ مشروعاً صديقاً للبيئة مع «سراج باور»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة اللولو العالمية، مجموعة التجزئة متعددة الجنسيات والرائدة في المنطقة، أمس عن تعاونها مع سراج باور، الشركة الإماراتيّة الرائدة في توفير حلول الطاقة الشمسيّة الموزّعة، لتنفيذ مشروع ألواح طاقة شمسية ضمن موقف السيارات يهدف إلى تحقيق العديد من الإنجازات المُستدامة الرائدة.

وستتولى سراج باور بموجب هذا التعاون تصميم ألواح طاقة شمسية باستطاعة 1 ميجاواط وبنائها وتمويلها وتشغيلها وصيانتها وتركيبها.

وقال سليم إم إيه، مدير مجموعة اللولو العالمية: «نلتزم باعتبارنا مجموعة أعمال رائدة في الإمارات بدعم رؤية المنطقة الهادفة إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية وبناء اقتصاد أكثر استدامة. ونحن نبحث بشكلٍ مستمر عن وسائل لدعم جهود الاستدامة وتقليل الانبعاثات المُسببة للاحتباس الحراري».