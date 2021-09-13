1.1 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 260 مبايعة بقيمة 571.68 مليون درهم، منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 136.75 مليون درهم و242 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 434.93 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 30 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة ند حصة، تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة مدينة المطار. وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 2 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.