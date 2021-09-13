1200 شركة تشارك في «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية»

دبي (الاتحاد)

أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس، ومؤسس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية عن مشاركة 1.200 شركة من 55 دولة في الدورة الثالثة والعشرين من «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية»، الذي تنظمه «الهيئة» بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر 2021 في مركز دبي للمعارض، في «إكسبو 2020 دبي».

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده معالي الطاير، بحضور أعضاء اللجنة المنظمة للمعرض، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين والرعاة والعارضين ووسائل الإعلام.

وفي كلمته خلال المؤتمر، قال معالي الطاير: «تشكل هذه الدورة من المعرض، فرصة استثنائية للرعاة والعارضين والزوار ليكونوا جزءاً من أول إكسبو دولي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وأحد أول الفعاليات الكبرى في العالم منذ بدء جائحة (كوفيد-19)، حيث تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل رؤية القيادة الرشيدة، من أن تكون من أسرع الدول تعافياً من الجائحة. وبدعم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أصبح معرض (ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية) أكبر معرض لتقنيات المياه والطاقة والاستدامة والابتكار في المنطقة وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، يعكس حرص واهتمام إمارة دبي بدعم الجهود العالمية لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتعزيز الاستدامة انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الأخضر في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى توفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة. كما تتميز هذه الدورة من المعرض بانعقادها خلال (عام الخمسين) الذي نحتفل خلاله بمرور خمسين عاماً على تأسيس دولة الإمارات، وبدء مرحلة تنموية جديدة استعداداً للخمسين عاماً المقبلة».

وأضاف معالي الطاير: «تنص وثيقة (مبادئ الخمسين) التي اعتمدتها القيادة الرشيدة الأسبوع الماضي، على أن التركيز خلال الفترة المقبلة سيكون على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، وأن التنمية الاقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية الأعلى. لذا، يمثل (ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية) فرصة مهمة للمؤسسات والهيئات والشركات والمستثمرين في مجالات تقنيات المياه والبيئة والنفط والغاز والطاقة التقليدية والمتجددة والتنمية الخضراء والقطاعات ذات الصلة، من المنطقة والعالم لطرح حلولها ومنتجاتها، وعقد الصفقات وبناء الشراكات والترويج للتقنيات الخضراء، والاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات.