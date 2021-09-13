«غرفة الشارقة» تختتم بعثتها التجارية إلى روسيا

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت البعثة التجارية لإمارة الشارقة التي قادتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات في جمهورية روسيا الاتحادية خلال الفترة 6-12 سبتمبر الجاري، أعمالها بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية بتنظيم مجموعة واسعة من اللقاءات مع المسؤولين من ممثلي الهيئات الحكومية والشركات الخاصة، ضمن أسبوع إمارة الشارقة في روسيا، وذلك مواصلة للجهود التي تبذلها الشارقة في تعزيز النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص استثمارية جديدة في مختلف القطاعات التنموية، وتسخير إمكاناتها لدعم العلاقات الروسية الإماراتية.

وشهدت المحطة الأخيرة للبعثة في مدينة سانت بطرسبرغ، تنظيم لقاء عمل بين عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع عربي أبوبكاروف نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية، وكونستانتين سوخينكو رئيس لجنة الثقافة.

واستعرض عبد الله سلطان العويس، المقومات السياحية والثقافية والاقتصادية التي تتميز بها إمارة الشارقة، مسلطاً الضوء على المناخ الاستثماري الذي تحظى به الإمارة من توفر للعديد من المزايا التنافسية التي تجعلها بيئة مثالية لرجال الأعمال الروس، بسبب موقعها الجغرافي الذي يجعلها بوابة هامة لمختلف دول المنطقة، كما أشار إلى الدور الذي يقوم به مركز الشارقة لتنمية الصادرات في إقامة الشراكات التجارية والاستثمارية لتعزيز صادرات أعضاء غرفة الشارقة.