«أرامكس» تفتتح مركز توزيع في الكويت

الكويت (الاتحاد) أعلنت شركة أجيليتي عن قيام شركة أرامكس، باختيار مجمع أجيليتي اللوجستي في الصليبية كموقع لمركز التوزيع الجديد الخاص بها والذي تبلغ مساحته 16,000 متر مربع في الكويت.

حضر الافتتاح كل من الدكتور مطر حامد النيادي، سفير الدولة لدى الكويت؛ والمهندس نادر سكين، الرئيس التنفيذي لأجيليتي للمجمعات اللوجستية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي؛ وفادي كيكولوف، مدير عام شركة أرامكس الكويت؛ إلى جانب كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركتين.

ويتخذ مركز التوزيع الجديد لأرامكس من مجمع أجيليتي اللوجستي مقراً له، في أحدث وأكبر مرفق تخزيني مشترك في الكويت والذي انتهت من تطويره أجيليتي للمجمعات اللوجستية مؤخراً، وتم بناءه لتلبية متطلبات العملاء المتعددة. ويوفر المجمع التخزيني لشركة أرامكس الكويت البنية التحتية والخدمات اللازمة التي تمكنها من تلبية احتياجات عملائها في جميع أنحاء البلاد ودول مجلس التعاون الخليجي.

وبالإضافة إلى ذلك، ستساعد المنشأة الجديدة والمتطورة شركة أرامكس الكويت على توسيع وتنمية عملياتها في مجال تلبية طلبات التجارة الإلكترونية، والتي تتضمن نقل أنواع مختلفة من السلع والمنتجات الاستهلاكية. وتم تجهيز المركز بأحدث المعدات والتقنيات الحديثة لتسريع وزيادة كفاءة العمليات، بما في ذلك الإصدار الأحدث لنظام إدارة المستودعات INFOR WMS 10.4 وبطاقات التعريف باستخدام موجات الراديو وآلات لفرز الشحنات ونظام نقل من خلال حزام ناقل آلي بالكامل.