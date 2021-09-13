الأسهم الأوروبية تصعد بعد 4 جلسات من الخسائر

لندن (رويترز) - أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية مرتفعة اليوم الاثنين للمرة الأولى في خمس جلسات بدعم من مكاسب لقطاعات البنوك والنفط والمرافق بفعل آمال بأن تعافيا اقتصاديا قويا لمنطقة اليورو سيطغى على مخاطر من تباطؤ عالمي.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.3 بالمئة بعد أن سجل الأسبوع الماضي أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع. لكن الأسهم الآسيوية هبطت في أعقاب أنباء عن حملة تنظيمية جديدة على الشركات الصينية.

وارتفعت أسهم القطاعات الحساسة للاقتصاد، ومن بينها البنوك والنفط والغاز والتشييد والمواد الأولية، ما بين 0.9 بالمئة و2.8 بالمئة في حين صعدت أسهم شركات المرافق 1.6 بالمئة.

وتترقب الأسواق بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة التي ستصدر غدا الثلاثاء بعد أن أثارت قفزة في أسعار المنتجين الأسبوع الماضي شكوكا بشأن رأي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بأن التضخم مؤقت.

