أسعار الألومنيوم تلامس 3000 دولار للطن للمرة الأولى منذ 2008

لندن (رويترز) - لامست أسعار الألومنيوم اليوم الاثنين مستوى ثلاثة آلاف دولار للطن للمرة الأولى منذ 2008 إذ غذت قيود على الإنتاج في الصين، أكبر منتج للمعدن، مخاوف من نقص المعروض.

وقفزت أسعار المعدن الخفيف الوزن المستخدم في التغليف والتشييد 50 بالمئة هذا العام وحوالي 15 بالمئة في ثلاثة أسابيع فقط مع إقبال المضاربين على شرائه.

وبعد أن لامست ثلاثة آلاف دولار للطن أثناء الجلسة، تراجعت العقود القياسية للألومنيوم في بورصة لندن للمعدن واحدا بالمئة إلى 2893 دولارا عند الساعة 16.30 بتوقيت جرينتش.

وقال محللون إن من المرجح أن تواصل الأسعار الارتفاع بعد تصحيح بفضل تخفيضات في الإنتاج الصيني وزيادة سريعة في سعر الألومينا، المادة المستخدمة في تصنيع الألومنيوم، وهبوط في المخزونات وطلب قوي.

وهبطت مخزونات الألومنيوم المسجلة في مستودعات بورصة لندن للمعادن 33 بالمئة منذ مارس إلى 1.3 مليون طن، وتراجعت 42 بالمئة في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة إلى 228 ألفا و529 طنا منذ أبريل.

ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، انخفضت عقود النحاس في بورصة لندن للمعادن 1.5 بالمئة إلى 9551 دولارا للطن بينما هبطت عقود النيكل 3.3 بالمئة إلى 19 ألفا و725 دولارا للطن.