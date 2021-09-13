«ستاندرد تشارترد» يمول التجارة الخضراء في الإمارات

دبي (الاتحاد) دشن بنك ستاندرد تشارترد أولى خدمات تمويل التجارة الخضراء بهدف دعم شركة الطاقة الشمسية "أمبلس لحلول الطاقة"، التابعة لشركة "أمبلس سولار"، في أعمال توليد الطاقة الشمسية التي تقوم بها.



تنتمي "آمبلس سولار" إلى "مجموعة بيتروناس"، وتعدّ شركة رائدة في مجال الطاقة في آسيا حيث توفر حلول طاقة منخفضة الكربون لعملائها من قطاعي الصناعة والتجارة. وتعتبر هذه الخطوة التي قام بها البنك علامة فارقة في إطار الجهود الرامية إلى تطبيق الممارسات المستدامة عبر النظم البيئية وبناء سلاسل توريد أكثر مرونة.

وقال رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد الإمارات العربية المتحدة:"يسُرنا إطلاق أول خدمة لتسهيل التجارة الصديقة للبيئة من البنك لدعم بتروناس وشركتها الفرعية في الإمارات العربية المتحدة، آمبلس دبي، في مسيرتها نحو تبني ممارسات مستدامة من خلال تعزيز عملياتها التجارية العالمية. وبفضل خبرتنا المحلية ومكانتنا الدولية وخدماتنا الهامة في مجال تمويل التجارة المستدامة، يُمكن لبنك ستاندرد تشارترد دعم الشركات في تطوير سلاسل التوريد أكثر استدامة ومرونة، بما يتماشى مع التزامنا بتوجيه رأس المال نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة".



من جهته، قال سانجيف أغاروال، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أمبلس سولار: "نتطلع إلى تنمية شراكتنا مع ستاندرد تشارترد، والتي تمتد حالياً عبر أعمالنا في الهند ودبي. وإذ نمضي قدماً في الاستفادة من تسهيلات التمويل الأخضر، نحن على ثقة بقدرتنا على توسيع بصمتنا الخضراء عبر مناطق جديدة، ودعم الشركات في تحقيق أهداف الاستدامة التي تعمل عليها".