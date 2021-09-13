الأميركيون يتوقعون ارتفاع التضخم لأعلى مستوى خلال 8 أعوام

واشنطن (رويترز) - أظهر مسح نشره فرع مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك اليوم الاثنين أن توقعات المستهلكين الأميركيين لحجم التغير في التضخم على مدار العام المقبل والأعوام الثلاثة القادمة ارتفعت الشهر الماضي إلى أعلى المستويات منذ 2013.

وزادت توقعات التضخم للعام المقبل لعاشر شهر على التوالي إلى 5.2 بالمئة في المتوسط، بحسب المسح الشهري لتوقعات المستهلكين.

وارتفعت توقعات التضخم للأعوام الثلاثة القادمة إلى 4.0 بالمئة في المتوسط. والرقمان كلاهما هما الأعلى منذ بدأ إجراء المسح في 2013.

ويراقب مسؤولو البنك المركزي الأميركي عن كثب توقعات التضخم، بينما يحاولون تقدير ما إذا كانت ضغوط الأسعار التي أثارتها جائحة فيروس كورونا سيكون لها تأثير مستمر على الاقتصاد.