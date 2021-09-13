دبي تستضيف فعاليات الأمن السيبراني والابتكار

دبي (الاتحاد) انطلقت اليوم في دبي سلسلة فعاليات الأمن السيبراني والابتكار برعاية مجلس الأمن السيبراني.

يشارك في الحدث، الذي يستمر 4 أيام وتنظمه «ماركت سليوشنز» 200 ضيف عبر 30 جلسة يتحدث فيها 40 خبيرا في قطاع الأمن السيبراني بهدف تسلط الضوء على آخر الابتكارات ومناقشة الإجراءات التي تتخذها المؤسسات الحكومية والخاصة لمواجهة الهجمات الإلكترونية.

كما تتضمن المناقشات سبل تطوير البنى التحتية المعلوماتية وتوسيع نطاقها وتحسينها في عالم الإنترنت دائم التطور. ويختتم الحدث بحفل توزيع جوائز ومجلس تعارف لمد جسور التواصل الفعال بين نخبة من أهم قادة مجال الأمن السيبراني في العالم.

وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني: "ندعم التعاون في مجال الأمن السيبراني من أجل بناء مستقبل رقمي يتسم بالمرونة والاستدامة حيث تشكل الشراكات وتوحيد جهود الأمن والدفاع السيبراني بين القطاعين العام والخاص أهمية كبيرة لبناء أسس التعاون بين الجهات الخاصة والعامة والحكومية لرفع أداء منظومة الأمن السيبراني بما يسهم في تعزيز بنية تحتية رقمية موثوق بها في الإمارات".

بدوره، قال أسامة دهبية، الرئيس التنفيذي لإنجازات: "تعمل "إنجازات" باستمرار على تطوير قدراتها لمواجهة التهديدات المعقدة اليوم. لم تكن الحاجة إلى الانخراط في حوار مؤثر وإقامة شراكات ذات مغزى أكثر إلحاحا من أي وقت مضى لبناء مرونة سيبرانية جيدة في المنطقة ونرحب بالفرص التي يوفرها لنا حدث سلسلة فعاليات الأمن السيبراني والابتكار لتبادل المعرفة، بالإضافة إلى تقديم منصة لعرض قدراتنا في تصميم وتطوير المجتمعات المتقدمة رقميا".

ومن جانبه، قال ممدوح الزهراني رئيس الأمن السيبراني للقطاع المصرفي، بالمملكة العربية السعودية" -: إن بناء الجدران الرقمية فقط، لن يمنحنا الثقة، بل تتحقق الثقة عن طريق توقع المخاطر وإدارة تأثيرها، لذلك فإن الأمن السيبراني "هو الملاك الحارس للمخاطر الرقمية المعاصرة".

ومن جهته، قال الدكتور جاسم حاجي رئيس جمعية الذكاء الاصطناعي بالبحرين: "إن نظام إدارة الأمن السيبراني القائم على التعلم الذاتي والذكاء الاصطناعي ضروري بشكل متزايد للشركات لحماية الشبكات من التهديدات بشكل فعال".

إلى ذلك، قال دونجيو أويانغ، العضو المنتدب لمجموعة هواوي الإمارات للأعمال: “تتمتع الإمارات العربية المتحدة بموقع جيد كمركز تكنولوجي موثوق به عالميا. ويوفر اعتماد استراتيجية الأمن السيبراني لدولة الإمارات عام 2019 مبادئ خطوة طموحة ليتم تنفيذها في جميع أنحاء الدولة ".