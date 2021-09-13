«وول ستريت» تعاود الارتفاع

نيويورك (رويترز) - فتحت الأسهم الأميركية في بورصة وول ستريت على ارتفاع اليوم الاثنين، لتتعافى من خسائر حادة تكبدتها الأسبوع الماضي إذا عاد التركيز إلى تأثير تعديلات ضريبية محتملة على أرباح الشركات وآثار التضخم على السياسة النقدية.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 57.78 نقطة بما يعادل 0.17 بالمئة إلى 34665.50 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 16.23 نقطة أو 0.36 بالمئة إلى 4474.81 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 95.93 نقطة أو 0.63 بالمئة إلى 15211.43 نقطة.

