المؤشر توبكس الياباني يبلغ قمة 3 عقود

طوكيو (رويترز) - سجلت الأسهم اليابانية انتعاشا في أواخر التعاملات لترفع المؤشر توبكس لذروة ثلاثة عقود اليوم الاثنين، بدعم من التفاؤل المحيط بتغيير رئيس الوزراء في البلاد وتراجع الإصابات بكوفيد-19.

وسجل المؤشر توبكس ارتفاعا في آخر 20 دقيقة من التداولات وأنهى الجلسة على صعود 0.29 بالمئة إلى 2097.71 نقطة وهو أعلى إغلاق منذ 1990. وساهم ذلك في مواصلته ارتفاعا قويا لثلاثة أسابيع قدره 11 بالمئة.

وصعد المؤشر نيكي 0.22 بالمئة إلى 30447.37 نقطة، مسجلا أعلى مستوى إغلاق في قرابة سبعة أشهر.

تأتي المكاسب على الرغم من ضعف الأسهم العالمية ككل. ونزل مؤشر للأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادي باستثناء اليابان واحدا بالمئة بما يتماشى مع انخفاض وول ستريت يوم الجمعة.

وكان قطاع الحديد والصلب الأفضل أداء على توبكس، وتلاه قطاع النفط ومنتجي الفحم وأضافا 1.56 بالمئة و1.48 بالمئة على الترتيب مع ارتفاع أسعار السلع الأولية.

وكان قطاع البنوك ثالث أفضل القطاعات أداء، ليرتفع 1.07 بالمئة إذ صعد سهم بنك شينسي لليوم الثاني، مسجلا 12.99 بالمئة بعد عرض بلا دعوة قدمته إس.بي.آي هولدينجز يوم الخميس.

كما ربحت شركات صناعة الرقائق، إذ قدمت طوكيو إلكترون وأدفانتست أكبر دعم لنيكي من حيث النقاط على المؤشر، لترتفع أسهم الشركتين 1.5 بالمئة و1.98 بالمئة على الترتيب.

على الجانب الآخر، كانت شركات صناعة معدات النقل الأسوأ أداء على المؤشر توبكس، لتهبط 1.39 بالمئة بعد أن أعلنت تويوتا الأسبوع الماضي عن فاقد إضافي للإنتاج 400 ألف سيارة على مدى الشهرين الجاري والمقبل.

ونزل سهم أكبر شركة صناعة سيارات في اليابان 1.65 بالمئة بينما تراجع سهم هوندا 1.28 بالمئة وهبط سهم نيسان 1.14 بالمئة.