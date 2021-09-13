الرياض (واس) سجل الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي للملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني من عام الجاري نموا بنسبة 1.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت، حسب بيانات الهيئة العامّة للإحصاء السعودية الصادرة اليوم. وأشارت إلى أنّ الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي بالتعديلات الموسميّة خلال الربع الثاني من عام 2021 سجل نموا بلغت نسبته 0.6% مقارنة مقارنة بالفترة ذاتها من العام نفسه. وكشفت الهيئة عن تحقيق الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي للقطاع الخاصّ خلال الربع الثاني من عام 2021 نموّاً إيجابيّاً قدره 11.1% مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2020. وبحسب التعديلات الموسميّة سجل الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي بالتعديلات الموسميّة خلال الربع الثاني من عام 2021 نمواً إيجابياً قدره 2.4% مقارنة بما كان عليه في الربع الأوّل من نفس العام. وأوضحت النشرة أنّ معظم الأنشطة الاقتصاديّة قد حقّقت معدّلات نموّ إيجابيّة خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.