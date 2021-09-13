"أدنوك" تعلن عن سعر سهم الاكتتاب العام لشركة أدنوك للحفر

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم عن تسعير سهم الاكتتاب العام لشركة أدنوك للحفر بواقع 2.30 درهم للسهم، مما يجعل القيمة السوقية للشركة 36.7 مليار درهم. وتم تحديد سعر الاكتتاب من قبل أدنوك، بصفتها المساهم البائع، وأدنوك للحفر عقب مؤشرات طلب أولية قوية من المستثمرين المحليين والدوليين، وذلك قبل بدء فترة الاكتتاب رسمياً اليوم. وتتوقع أدنوك وشركة أدنوك للحفر أن يوفر سعر السهم عرضاً جذاباً للمستثمرين يعكس ثقة أدنوك بمسار النمو طويل الأجل لشركة أدنوك للحفر وإعطائها الأولوية لأداء قوي في مرحلة ما بعد الإدراج. كما يأتي قرار تحديد سعر السهم متماشياً مع أحد أهداف أدنوك الرئيسية والمتمثل في دعم نمو وتنويع أسواق رأس المال في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي. وتبدأ فترة الاكتتاب في الاكتتاب العام لشركة أدنوك للحفر رسمياً اليوم على أن تغلق في 23 سبتمبر بالنسبة للمستثمرين الأفراد في الإمارات ويوم 26 سبتمبر للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المحلية والدولية. ومن المتوقع إدراج أدنوك للحفر في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 3 أكتوبر 2021.